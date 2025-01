Ucrânia lança operação em grande escala para fechar fronteiras a desertores

A polícia ucraniana disse nesta sexta-feira (10) que estava realizando centenas de incursões em todo o país para fechar as rotas usadas por homens em idade militar para fugir do país e evitar o alistamento.

Kiev vem promovendo uma grande campanha de mobilização há meses para reforçar seu Exército, que está lutando para conter as forças russas. As tropas de Moscou, significativamente maiores, estão avançando no leste do país, quase três anos após o início da invasão.