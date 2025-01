Segurança do presidente sul-coreano pede para evitar 'derramamento de sangue'

Suspenso do cargo por uma moção de impeachment da Assembleia Nacional, Yoon Suk Yeol se barricou em sua residência presidencial em Seul, ignorando as convocações para interrogatório e resistindo a uma primeira tentativa de prisão na semana passada.

O chefe de segurança do presidente sul-coreano disse nesta sexta-feira (10) que o derramamento de sangue deve ser evitado no caso de uma nova tentativa de prender o líder pela equipe que investiga sua breve imposição da lei marcial.

Membros armados do serviço de segurança presidencial impediram os investigadores de tentar prendê-lo, que acabaram optando por abortar a operação e solicitar um novo mandado de prisão, que já foi emitido.

“Entendo que muitos cidadãos estão preocupados com a situação atual em que as agências governamentais estão em conflito e confronto”, disse o chefe do serviço de segurança, Park Chong-jun, nesta sexta-feira, antes de ser interrogado pela Agência Nacional de Polícia.

“Acredito que em nenhuma circunstância deve haver um confronto físico ou derramamento de sangue”, acrescentou.

A residência de Yoon está cercada por centenas de seus partidários que tentam impedir a prisão. Além disso, os serviços de segurança presidencial instalaram arame farpado e bloquearam algumas entradas com ônibus.