Queda de avião de pequeno porte no noroeste da Colômbia deixa dez mortos

Oito passageiros, entre eles três menores de idade, e dois tripulantes morreram na queda de um avião de pequeno porte no noroeste da Colômbia, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (10).

A aeronave havia decolado na quarta-feira do município de Juradó com destino à cidade de Medellín, mas perdeu contato com o controle de tráfego aéreo durante a tarde. Cinco dos passageiros pertenciam à mesma família.