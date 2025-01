Putin está aberto a falar com Trump, diz Kremlin

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (10) que o presidente Vladimir Putin está aberto a conversas com Donald Trump sem pré-condições, horas depois de o presidente eleito dos Estados Unidos ter dito que está preparando uma reunião com o líder russo para tratar do conflito na Ucrânia.

“O presidente declarou repetidamente que está aberto a entrar em contato com líderes internacionais, incluindo o presidente dos Estados Unidos, incluindo Donald Trump”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a repórteres.