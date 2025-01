Presidente mexicana lança campanha nacional de desarmamento

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, lançou oficialmente nesta sexta-feira (10) sua campanha contra a proliferação de armas de fogo, no átrio da Basílica de Guadalupe, na Cidade do México.

Batizado como "Sim ao desarmamento, sim à paz", o programa convida os proprietários de armas de fogo a entregá-las nas igrejas de maneira anônima, em troca de dinheiro.