Presidente do México rebate Trump e propõe chamar EUA de "América Mexicana"

Claudia Sheinbaum reage a comentários de Donald Trump nos quais ele disse que o Golfo do México deveria ser rebatizado de "Golfo da América", e rechaça ameaças de novas tarifas contra seu país.A presidente do México, Claudia Sheinbaum Pardo, rebateu nesta quarta-feira (08/01) alguns comentários que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez sobre seu país em um coletiva de imprensa no dia anterior. Trump afirmou nesta terça-feira que o Golfo do México deveria ter seu nome mudado para "Golfo da América", dizendo que isso "soa bonito". "Que belo nome. E como é adequado", acrescentou. Em resposta, Sheinbaum sugeriu sarcasticamente que os EUA passassem a ser chamados de "América Mexicana". "Obviamente, o Golfo do México tem seu nome reconhecido pelas Nações Unidas. Porque não os chamamos de América Mexicana?", ironizou. "Soa bem não?", disse a presidente, enquanto apontava para um mapa da América do Norte do século 17, onde se lia o nome "América Mexicana" estampado em parte do que atualmente é a região sul dos EUA. Antes da Guerra Mexicano-Americana, de 1846 a 1848, os territórios que são hoje os estados americanos da Califórnia, Texas e Arizona pertenciam ao México. "Ele falou sobre o nome, nós estamos falando sobre o nome", disse Sheinbaum, acrescentando que o Golfo do México é assim chamado desde 1607. Nova guerra comercial EUA-México? Nesta terça-feira, Trump também disse que o México era "comandado por cartéis". Sheinbaum retrucou dizendo que "no México, o povo está no comando". "Estamos lidando com o problema de segurança", disse a presidente. Pouco depois de vencer as eleições presidenciais em novembro do ano passado, Trump ameaçou impor tarifas sobre produtos mexicanos devido à crise migratória na fronteira entre os dois países e ao tráfico de drogas. Sheinbaum, por sua vez, disse que as tarifas "não são aceitáveis e causariam inflação e perdas de empregos nos Estados Unidos e no México". Ela advertiu que quaisquer tarifas impostas pelos EUA serão recebidas com medidas semelhantes a partir do México. Ao mesmo tempo, Sheinbaum disse que espera ter um bom relacionamento com Trump, dizendo que o presidente eleito dos EUA "tem sua maneira de se comunicar". O antecessor de Sheinbaum, Andres Manuel López Obrador, manteve relações cordiais com Trump durante o primeiro mandato do republicano, de 2017 a 2021. Assim como ele, Sheinbaum, uma cientista climática, também pertence ao partido de esquerda Morena. rc (Reuters, AP, AFP)