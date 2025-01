"Mazen Kneneh, conhecido pela sua lealdade ao antigo regime, foi executado" por homens armados pertencentes à coalizão armada que tomou o poder no dia 8 de dezembro, indicou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Ele foi acusado de ter “produzido falsos relatórios de segurança” que levaram muitos jovens da região à prisão e à tortura, acrescentou a ONG com sede no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Ele era considerado responsável pela morde de vários jovens do bairro, segundo o OSDH.

As novas autoridades não fizeram comentários imediatos sobre a morte de Kneneh, que, segundo o OSDH, provocou provocou comemorações entre os habitantes.

Nos últimos dias, as autoridades lançaram várias operações de segurança em diferentes regiões do país em busca de responsáveis do regime derrotado.