ONG denuncia 42 'prisões com fins políticos' na Venezuela às vésperas da posse de Maduro

Pelo menos 42 prisões "com fins políticos" foram registradas na Venezuela desde 7 de janeiro, três dias antes da posse do presidente esquerdista Nicolás Maduro, informaram nesta sexta-feira (10) defensores dos direitos humanos.

"Somente em janeiro verificamos, até agora, 49 prisões com fins políticos, 42 desde 7 de janeiro. E continuam", informou Alfredo Romero, presidente da ONG Foro Penal, que documenta as detenções políticas na Venezuela, em uma mensagem no X.