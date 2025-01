No Canadá, próximo primeiro-ministro será escolhido pelo Partido Liberal no dia 9 de março

O Partido Liberal, que governa o Canadá, anunciará o próximo primeiro-ministro do país no dia 9 de março, após uma votação, disseram líderes da agremiação na quinta-feira, 9 de janeiro. O atual primeiro-ministro, Justin Trudeau, que pediu renúncia, permanecerá no cargo até a decisão.

O próximo líder poderá ser o primeiro-ministro com o mandato mais curto da história do país, já que os três partidos de oposição prometeram derrubar o governo minoritário dos liberais assim que o Parlamento retomar as atividades, no dia 24 de março. Fonte: Associated Press.