Monaco reage a tempo, mas empata com Nantes no Campeonato Francês

O Monaco não passou de um empate em 2 a 2 em sua visita ao Nantes nesta sexta-feira (10), na abertura da 17ª rodada do Campeonato Francês, e pode cair na tabela dependendo dos resultados do fim de semana.

O time do Principado ocupa atualmente a terceira posição com dois pontos à frente do Lille (4º), que empatou em 0 a 0 com o Auxerre (9º), mas pode ser superado pelo Lyon (5º), que no sábado visita o Brest (12º).