Ministro francês acusa Argélia de 'tentar humilhar a França'

"A Argélia tenta humilhar a França", disse o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, nesta sexta-feira (10), após a prisão de vários "influenciadores" argelinos por incitar a violência, em meio à crise entre Paris e sua ex-colônia.

Quatro influenciadores argelinos que apoiam as autoridades do país do norte da África foram presos nos últimos dias por supostamente incitarem atos de violência na França em publicações online.