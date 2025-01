Milhares de romenos protestam contra a anulação das eleições presidenciais

Milhares de romenos se reuniram em frente ao Parlamento em Bucareste, nesta sexta-feira (10), para denunciar a anulação das eleições presidenciais, após uma campanha marcada por suspeitas de interferência russa.

O Tribunal Constitucional, localizado dentro do enorme edifício, anulou as eleições no início de dezembro, uma ocorrência extremamente rara na União Europeia. O candidato de extrema direita Calin Georgescu havia vencido no primeiro turno.