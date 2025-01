Migrantes enfrentam temperaturas negativas na fronteira com os EUA

Migrantes se enchem de casacos, luvas, gorros e cachecóis em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, para suportar as temperaturas negativas registradas nos últimos dias no norte do México.

A região enfrenta a segunda tempestade deste inverno. Os termômetros registraram nesta semana -3°C em Ciudad Juárez, onde migrantes aguardam para entrar legalmente nos Estados Unidos.