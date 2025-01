Maduro prestes a assumir terceiro mandato na Venezuela sob condenação internacional e da oposição

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, toma posse nesta sexta-feira (10) para seu terceiro mandato consecutivo, em meio a acusações de fraude e isolamento internacional, mas com o apoio dos militares e dos demais poderes do Estado.

Maduro mobilizou seus apoiadores na quinta-feira, pedindo que eles "saíssem às ruas aos milhões" para sua posse. "No dia 10, juro com Maduro pelo futuro", diz um de seus slogans.

"Maduro não vai embora, ele vai ficar", disse o manifestante chavista Coromoto Maguali, de 65 anos.

O ato está marcado para o meio-dia (13h em Brasília) na sede do Parlamento, controlado pelo chavismo. Centenas de agentes de segurança fortemente armados foram mobilizados ao redor do Legislativo e de outros poderes públicos no centro de Caracas, como parte do plano de "defesa" nacional de Maduro.

As autoridades anunciaram nesta sexta-feira que a fronteira com a Colômbia ficaria fechada até segunda-feira em resposta a supostas "informações sobre uma conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos", disse Freddy Bernal, governador do estado fronteiriço de Táchira.