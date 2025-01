Inglês Loftus-Cheek sofre lesão e vira desfalque no Milan

O Milan recebe o Cagliari no próximo sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, antes de visitar o Como na terça-feira, para cumprir o jogo adiado da 19ª rodada.

O time ocupa a oitava posição na tabela da Serie A, a 17 pontos do líder Napoli. Na Liga dos Campeões da Europa, o Milan tem boas chances de classificação direta para as oitavas de final, com um ponto atrás do oitavo colocado, faltando dois jogos para o fim da primeira fase.

