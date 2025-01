Gripe aviária deixa um morto no Camboja

Um homem de 28 anos do Camboja morreu, nesta sexta-feira (10) de gripe aviária depois de ter comido frangos contaminados, informou o Ministério da Saúde.

O homem, originário da província de Kampong Cham, no leste do país, testou positivo para H5N1 na quinta-feira, segundo um comunicado do Ministério da Saúde.