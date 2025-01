Fim do fact-checking causaria 'dano real' no mundo, alerta rede de checadores de fatos

O fim da regulação de conteúdos no Facebook e Instagram causaria um "dano real" no mundo, sobretudo em países vulneráveis à desinformação, alertou uma rede global de checadores de fatos, denunciando as declarações do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, de que o fact-checking aumenta a censura.

Türk fez um apelo à "responsabilidade e à governança do espaço digital, em linha com os direitos humanos".

Nos últimos anos, os republicanos, assim como Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter) e muito próximo de Trump, criticaram os programas de verificação de fatos por considerá-los uma forma de "censura".

Após ter excluído a conta de Trump no Facebook em 2021, devido à invasão ao Capitólio, sede do Congresso, por parte de uma multidão de seus apoiadores, Zuckerberg fez repetidos gestos de aproximação com o presidente eleito: jantou com ele em novembro, doou um milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões na cotação atual) para sua cerimônia de posse em 20 de janeiro e nomeou vários de seus aliados para posições-chave no grupo.

A Agence France-Presse (AFP) trabalha com o programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas. A plataforma paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações de todo o mundo em sua rede, assim como no Whatsapp e no Instagram.