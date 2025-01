Exército israelense diz que provavelmente matou dois moradores de kibutz durante ataque do Hamas

O Exército israelense afirmou, nesta sexta-feira (10), que, segundo uma investigação interna, é provável que seus soldados tenham matado dois moradores de um kibutz durante os confrontos com combatentes do Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

Após a ofensiva do Hamas, que desencadeou a guerra entre Israel e o grupo islamista palestino na Faixa de Gaza, a preocupação de que vários israelenses poderiam ter morrido por fogo amigo levou o exército a iniciar investigações.