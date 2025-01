Estudo diz que número de mortos de Gaza é subestimado em 40%

Um estudo publicado nesta sexta-feira (10) na revista médica The Lancet estima que o número de mortes em Gaza durante os primeiros nove meses da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas é 40% maior do que o relatado pelas autoridades do território palestino.

O número de mortos da guerra em Gaza tem sido objeto de debate desde que Israel lançou sua campanha contra o Hamas em resposta ao ataque islamista ao seu território em 7 de outubro de 2023.