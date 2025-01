Donald Trump enfrenta sentença simbólica, mas histórica

Em nome do magnata, seu então advogado pessoal Michael Cohen pagou 130.000 dólares (cerca de R$ 415 mil na cotação da época) do seu próprio bolso para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels na reta final das eleições de 2016 devido a um caso extraconjugal, declarando essa quantia como despesas legais.

- Audiência por videoconferência -

O republicano, de 78 anos, que assumirá a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez em 20 de janeiro, comparecerá à audiência marcada para 9h30 (11h30 no horário de Brasília) no Tribunal do Distrito de Manhattan por videoconferência.

Embora as acusações pelas quais o ex-presidente (2017-2021) foi condenado sejam passíveis de até 4 anos de prisão, o juiz que presidiu o julgamento, Juan Merchan, anunciou em 3 de janeiro que a sentença será uma "liberação incondicional", um recurso incomum que mantém a declaração de culpa sem pena de prisão, multa ou liberdade condicional, a fim de "resolver esta questão".