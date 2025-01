CIDH acusa Venezuela de cometer tortura e assassinatos

Comissão Interamericana de Direitos Humanos diz ainda que regime venezuelano carece de legitimidade democrática e praticou "terrorismo de Estado" para impedir participação da oposição nas eleições.A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) acusou nesta terça-feira (07/01) o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de levar a cabo uma política repressiva após as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, com pelo menos 25 assassinatos, dezenas de desaparecimentos, detenções arbitrárias, torturas e tratamento desumano contra opositores do regime. O extenso relatório da CIDH, divulgado três dias antes de Maduro assumir seu terceiro mandato, acrescenta que a reeleição do líder chavista em meio a inúmeras acusações de fraude carece de "legitimidade democrática", e denuncia uma política para "instigar terror" e "silenciar vozes dissidentes". O presidente foi proclamado vencedor sem a divulgação das atas eleitorais, conforme determina a lei. "A opacidade eleitoral e, em geral, as restrições aos direitos políticos [...] impedem esta Comissão de considerar que a reeleição de Nicolás Maduro goze de legitimidade democrática", afirma a CIDH. O relatório acrescenta que Maduro não apenas "executou práticas de terrorismo de Estado" para "impedir a participação política da oposição", mas também "implementou uma estratégia repressiva coordenada para se perpetuar ilegitimamente no poder". "Operação Tun Tun" O relatório alerta que o regime dividiu sua estratégia em três fases: a primeira no processo pré-eleitoral, a segunda no dia das eleições e, a terceira, a mais repressiva, após a votação, quando o governo lançou a assim chamada "Operação Tun Tun" em reação às quase 300 manifestações que eclodiram no país devido à "percepção de fraude". "Essa operação resultou em pelo menos 25 assassinatos, dezenas de breves desaparecimentos forçados, cerca de 2.000 detenções arbitrárias – incluindo meninas, meninos e adolescentes –, tortura, tratamento cruel, desumano e degradante, e graves violações das garantias judiciais e da liberdade de expressão." O relatório acrescenta que "foram utilizadas táticas como prisões em massa, buscas sem ordem judicial, marcação de residências de oposição, batidas policiais em bairros populares e cancelamento abrupto de passaportes". A CIDH, que também denunciou a falta de separação e independência do Poder Judiciário, instou a comunidade internacional a "reconhecer a grave crise de direitos humanos na Venezuela e a permanecer vigilante diante de novas escaladas repressivas" e pediu que a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional (TPI) apresente uma denúncia de crimes contra a humanidade. rc/av (EFE, AFP)