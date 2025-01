Chile anuncia maior apreensão de metanfetamina no país

“É a maior apreensão desse tipo de droga que já tivemos no Chile”, disse a ministra do Interior e Segurança, Carolina Tohá, ao fazer o anúncio à imprensa.

O governo chileno anunciou, nesta sexta-feira (10), a maior apreensão de metanfetamina já feita no país sul-americano, com 844 quilos da droga sintética com valor de mercado estimado em aproximadamente 16 milhões de dólares (97 milhões de reais).

Dois mexicanos foram presos na pequena cidade de Lolol, no sul do Chile, onde haviam montado um laboratório para cristalizar a droga sintética, que entrou no país pelo porto de Valparaíso em dezembro de 2024.

“Tudo indica que eles estavam tentando novas rotas no Chile para desenvolver seus negócios, e essa operação pôs fim a essa intenção”, acrescentou a ministra Tohá.

As autoridades vinculam os mexicanos presos às operações do Cartel de Jalisco - Nova Geração (CJNG). Criado no estado de Jalisco, ele é, juntamente com o Cartel de Sinaloa, uma das organizações criminosas mais poderosas do México.

As drogas foram enviadas do México para o Chile diluídas em frascos de tinta do porto mexicano de Manzanillos. A intenção era vendê-las em países da Europa e da Oceania por cerca de US$ 16 milhões, acrescentaram as autoridades.