Alemanha tem mais de meio milhão de pessoas sem teto

Número de pessoas sem lar na maior economia da Europa mais do que dobrou em dois anos, segundo dados oficiais do governo. Em meio à alta dos aluguéis, país sofre com déficit de habitação social.Mais de 531 mil pessoas estão sem moradia na Alemanha, segundo dados do governo federal divulgados nesta quarta-feira (08/01). As estatísticas dizem respeito ao início do ano de 2024 e consideram não só moradores de rua como também pessoas abrigadas temporariamente graças à ajuda do Estado, de organizações da sociedade civil ou de amigos. Desses, a maioria – cerca de 439,5 mil pessoas – dependia de abrigos emergenciais geridos pelo sistema público. Outros 60,4 mil estavam na casa de parentes, amigos ou conhecidos, e 47,3 mil estiveram nas ruas ou em abrigos precários, como barracas, trailers ou choupanas. O número ultrapassa os 531 mil porque algumas pessoas vivenciaram mais de uma situação. O número dos sem-teto mais que dobrou em dois anos. Em 2022, eram 263 mil nessa situação. As autoridades alemãs, porém, argumentam que os números do relatório anterior eram subnotificados, e apontam ainda o papel da pandemia e da guerra na Ucrânia – à época do levantamento, 136,9 mil refugiados ucranianos estavam em abrigos. De cada três pessoas sem teto, duas eram homens. E mais da metade dos que não tinham um lar para chamar de seu relatou ter sido vítima de violência após perder sua casa. Quanto mais velhas eram essas pessoas, mais precária tendia a ser sua situação habitacional. Alemanha tem déficit de habitação social Ministra alemã para Habitação, Desenvolvimento Urbano e Obras (BMWSB), Klara Geywitz afirma que os dados "mostram que a falta de moradia tem diferentes faces e causas, e não é de jeito nenhum um problema puramente urbano". Geywitz assegurou que o governo alemão – cujo mandato termina em breve – está trabalhando para amenizar o problema, investindo mais de 20 bilhões de euros (R$ 126,3 bilhões) em habitação social até 2028, e tem a meta de eliminá-lo completamente até 2030. O governo alemão, liderado pelo chanceler federal e social-democrata Olaf Scholz, tinha como meta construir 400 mil novas moradias por ano, mas nunca chegou a atingi-la; na verdade, o número de alvarás expedidos foi decaindo ano a ano. Para o ano de 2024, Geywitz estima que foram construídos 265 mil moradias. O preço dos aluguéis disparou na Alemanha nos últimos anos, e conseguir um imóvel tem se tornado um desafio cada vez maior. No início de 2024, uma organização da sociedade civil calculou que o país precisava de mais de 910 mil habitações sociais. A falta de moradia não é algo definido por critérios internacionais padrões, e as definições estatísticas variam de país para país. Os dados também podem variar de acordo com a metodologia para coleta de dados. Apesar disso, a Federação Europeia de Organizações Nacionais em prol dos Sem-Teto estimou no ano passado que há pelo menos cerca de um milhão de pessoas sem teto na União Europeia e no Reino Unido. ra (AFP, epd, Reuters, ots)