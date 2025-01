Acusação de Zuckerberg de censura é 'argumento falso', diz rede internacional de verificadores

A Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) anunciou na terça-feira que encerrará seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos, uma mudança radical em suas políticas de moderação de conteúdo que se alinha com as prioridades do próximo presidente dos EUA, Donald Trump.

“Se a Meta decidir interromper o programa em todo o mundo, isso quase certamente causará danos reais em muitos lugares”, acrescentou.

A Agence France-Presse (AFP) trabalha com o programa de verificação de conteúdo do Facebook em 26 idiomas. O Facebook paga para usar as verificações de cerca de 80 organizações em todo o mundo em sua plataforma, bem como no Whatsapp e no Instagram.

