Scholz se opõe a membros da Otan gastarem mais em defesa, como pede Trump

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, se opôs nesta quinta-feira (9) ao apelo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para que os membros da Otan aumentem seus gastos com defesa para 5% do PIB.

“É muito dinheiro”, disse Scholz ao portal de notícias Focus Online, acrescentando que "na Otan temos um procedimento muito claro" para a tomada de decisões. Atualmente, os membros da aliança devem gastar dois por cento do PIB em defesa.