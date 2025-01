Restos mortais de alpinista alemão são identificados 60 anos após acidente na Áustria

As mudanças climáticas aceleraram o derretimento das geleiras, fazendo com que o gelo liberasse os corpos dos alpinistas que estavam presos nele há anos, muitas vezes décadas.

Os ossos do alpinista alemão, incluindo parte de uma perna, foram encontrados no ano passado na província de Tirol, no oeste da Áustria.