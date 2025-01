Papa alerta sobre IA e notícias falsas que visam 'manipular consciências'

O papa Francisco alertou, nesta quinta-feira (9), sobre os perigos da desinformação disseminada nas redes sociais e os riscos representados pela inteligência artificial (IA) quando usada para "manipular consciências".

O pontífice fez essas declarações durante seu tradicional discurso de Ano Novo aos diplomatas no Vaticano, depois que a Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, anunciou o fim de suas operações de verificação de fatos nessas redes sociais nos Estados Unidos.