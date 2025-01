Mais de 50 mil sírios voltaram para casa da Turquia desde queda de Assad

Mais de 50 mil refugiados sírios cruzaram a fronteira turca para voltar para casa desde que o presidente Bashar al-Assad foi derrubado por rebeldes liderados por islamistas há um mês, disse o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, nesta quinta-feira (9).

“Em um mês, 52.622 retornaram voluntariamente ao seu país, com segurança e dignidade”, disse o ministro aos repórteres do lado de fora do posto de fronteira de Cilvegozu, na província de Hatay, no sul da Turquia.