Coalizão de países enviará 30.000 drones para a Ucrânia, diz Reino Unido

Uma coalizão internacional liderada pelo Reino Unido e pela Letônia enviará 30.000 drones para a Ucrânia para ajudar no conflito deste país com a Rússia, anunciou o Ministério da Defesa britânico nesta quinta-feira (9).

O grupo, formado no começo de 2024, do qual também fazem parte Dinamarca, Suécia e Países Baixos, fez um pedido no valor de 45 milhões de libras (R$ 342 milhões) para adquirir os drones, segundo um comunicado.