Vários cetáceos são encontrados mortos no litoral da Crimeia por causa de maré negra

Os navios encalharam durante uma tempestade no Estreito de Kerch, entre a Rússia e a Crimeia, em 15 de dezembro, causando poluição que atingiu a principal cidade portuária de Sevastopol, a cerca de 250 km do local do incidente.

No domingo, uma organização especializada com sede em Sochi, no sudoeste da Rússia, disse que mais de 30 cetáceos haviam sido encontrados mortos desde o início do desastre, “um número grande e atípico”.

De acordo com a organização, as vítimas são principalmente botos do Mar Negro (Phocoena phocoena), uma espécie ameaçada de extinção.

Os dois navios-tanque encalhados continham 9.200 toneladas de “óleo combustível pesado”, das quais pelo menos um quarto (26%) teria sido derramado no mar, de acordo com a última estimativa do Ministério dos Transportes da Rússia, fornecida na semana passada.