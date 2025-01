Trump recorre à Suprema Corte para tentar impedir anúncio de sua sentença em Nova York

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, declarado culpado por subornar uma ex-atriz pornô, apresentou um recurso à Suprema Corte em uma tentativa de impedir o anúncio de sua condenação, previsto para a próxima sexta-feira (10) em Nova York, a dez dias de sua posse.

Em um documento de cerca de quarenta páginas datado de terça-feira, os advogados do 47º presidente dos Estados Unidos, que tomará posse em 20 de janeiro, pedem "uma suspensão de urgência para impedir que o processo penal continue no tribunal de Nova York, em particular, a audiência para o anúncio da sentença prevista para o dia 10 de janeiro, às 9h30".