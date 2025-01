Pedro Sánchez acusa Musk de atacar 'abertamente' as instituições

O presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, acusou nesta quarta-feira (8) o bilionário Elon Musk de atacar "abertamente" as instituições e de incitar ao "ódio", durante um discurso proferido no início dos eventos pelo 50º aniversário da morte de Franco.

Sem identificar pelo nome o dono da rede social X, Sánchez disse que "o homem mais rico do planeta" lidera uma "internacional reacionária" que "ataca abertamente as nossas instituições, incita ao ódio e apela abertamente a apoiar os herdeiros do nazismo na Alemanha nas próximas eleições".