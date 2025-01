ONU alerta para 'erros' que ameaçam transição na Síria

O enviado da ONU para a Síria pediu, nesta quarta-feira (8), cautela para que se evitem "erros" que possam fazer desandar a transição política nesse país, e denunciou os riscos associados ao que chamou de "ataques" de Israel à integridade territorial síria. "As decisões que forem tomadas hoje vão determinar o futuro a longo prazo. Existem oportunidades e riscos reais", advertiu Geir Pedersen durante reunião no Conselho de Segurança da ONU, um mês após a queda do regime de Bashar al Assad.

Diante do desafio de unificar o país após mais de dez anos de guerra, o novo líder sírio, Ahmed al Sharaa, comprometeu-se a dissolver as facções armadas e a convocar eleições em um prazo de quatro anos, e com um diálogo nacional no qual estejam representados os diferentes grupos políticos e da sociedade síria. "Existem oportunidades enormes para construir novas bases para uma paz duradoura e a estabilidade na Síria. Mas erros poderiam ameaçar o futuro do país." Pedersen destacou que "uma transição política inclusiva é a forma mais eficaz de gerar confiança", e pediu que as autoridades "estendam a mão" a todas as comunidades. Também lembrou que ainda há "áreas importantes que não estão sob o controle das autoridades de transição", motivo pelo qual "o conflito continua" e ainda existem "verdadeiras ameaças à soberania, unidade e integridade territorial da Síria".