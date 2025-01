Onda de frio ártico afeta milhões na região central dos EUA

Mais de 60 milhões são atingidos por uma forte tempestade de inverno, que se desloca de estados centrais, como Kansas e Missouri, para a região leste.Uma tempestade de inverno trouxe neve, gelo e temperaturas congelantes para uma ampla faixa da região central dos Estados Unidos neste domingo (05/01), afetando e deixando em alerta mais de 60 milhões de pessoas em mais de uma dúzia de estados, do Kansas a Nova Jersey. Os meteorologistas dizem que o clima extremo é causado por um vórtice polar, uma área de ar ultrafrio que circula ao redor do Ártico, mas que pode "escapar" e descer em direção ao sul. Estudos mostram que o aquecimento acelerado do Ártico é parcialmente responsável pelo aumento da frequência com que o vórtice polar amplia seu alcance. Entre os estados mais atingidos pela onda de frio ártico, que fez as temperaturas despencarem com neve, gelo, chuva e ventos fortes, estão ainda o Missouri, Indiana, Illinois e o Kentucky. Os governadores do Kansas, do Kentucky, do Missouri, da Virgínia, da Virgínia Ocidental e do Arkansas declararam estado de emergência. Transportes afetados A tempestade de inverno deixou camadas de neve e gelo nas estradas e interrompeu parte do tráfego aéreo, com cerca de 6.200 atrasos e 1.500 cancelamentos de voos. De acordo com o portal FlightAware, os aeroportos mais afetados pelos cancelamentos são St. Louis e Kansas City, no Missouri, seguidos por Dallas-Fort Worth, no Texas, que acumulou centenas de atrasos ao longo do dia, e Chicago O'Hare, em Illinois. As condições meteorológicas também causaram quedas de energia que afetaram mais de 110 mil residências, principalmente no Kentucky (44.700) e no Missouri (32.200) e, em menor escala, em Illinois (21.800), no Texas (12.700) e na Louisiana (9.500), detalhou o site PowerOutage. Rumo ao leste O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) afirmou que a tempestade vai se deslocar das planícies centrais dos EUA para a costa leste, e são esperados fortes acúmulos de neve numa faixa que vai de Ohio a Washington DC. Na área metropolitana de Washington DC, espera-se pelo menos 15 cm de neve, e a prefeita Muriel Bowser declarou emergência e fechamento de escolas públicas. Washington está se preparando para a forte nevasca e o frio intenso no mesmo dia em que o Congresso dos EUA deve se reunir e certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump para a presidência dos EUA. O NWS diz que a parte mais quente da tempestade, que vai se deslocar para o leste, passando do Arkansas e da Louisiana para o Mississippi e o Alabama, pode deixar fortes tempestades capazes de gerarem tornados. O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, foi o último a se unir às declarações de estado de emergência, dizendo que pelo menos 15 cm de neve são esperados nos condados do sul. Centenas de escolas anunciaram antecipadamente que não abririam nesta segunda-feira devido à tempestade, incluindo escolas públicas em Indianápolis, Cincinnati, Washington e na Filadélfia. as (Reuters, Lusa, AFP, Efe, AP)