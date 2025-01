Jornalista Cecilia Sala é libertada no Irã

A jornalista italiana Cecilia Sala, presa em 19 de dezembro no Irã por “violar as leis” da República Islâmica, foi libertada e está sendo repatriada, anunciou o governo italiano nesta quarta-feira (8).

A libertação é o resultado de um “intenso trabalho por meio de canais diplomáticos e de inteligência”, disse o comunicado.

A primeira-ministra “Giorgia Meloni expressa sua gratidão a todos aqueles que contribuíram para tornar possível o retorno de Cecilia, permitindo que ela se reúna com sua família e colegas”, acrescentou o comunicado.

A repórter foi detida em Teerã durante uma estadia profissional com um visto de jornalista. As autoridades do país nunca explicaram os motivos exatos da prisão.