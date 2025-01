Japão vincula mais de 200 ataques cibernéticos de 2019 a 2024 a grupo de hackers da China

Os alvos buscados pelo governo chinês incluíam os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa do Japão, a agência espacial do país e alguns indivíduos, como políticos, jornalistas, empresas privadas e think tanks de tecnologia avançada.

A Agência Nacional de Polícia do Japão vinculou mais de 200 ataques cibernéticos nos últimos cinco anos, de 2019 a 2024, ao grupo de hackers da China chamado MirrorFace. O órgão de segurança disse que as ofensivas sistemáticas tinham como objetivo roubar dados sobre a segurança nacional japonesa e a tecnologia avançada, e solicitou que agências governamentais e empresas reforcem medidas preventivas.

De acordo com a investigação japonesa, o MirrorFace enviava e-mails com assuntos palavras-chave como "Japão-EUA", "Estreito de Taiwan", "guerra Rússia-Ucrânia" que continham anexos contendo softwares para causar danos às organizações.

Especialistas têm repetidamente levantado preocupações sobre a vulnerabilidade da segurança cibernética do Japão e, por mais que o país tenha tomado medidas para contornar a situação, eles afirmam que mais trabalho é necessário.

No ano passado, um ataque cibernético paralisou as operações por três dias em um terminal de contêineres no porto da cidade de Nagoya. Fonte: Associated Press.