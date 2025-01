Incêndios violentos nos arredores de Los Angeles deixam milhares de deslocados

Um violento incêndio florestal eclodiu em um bairro exclusivo perto de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, forçando a retirada de milhares de pessoas desde terça-feira (7), com ventos com força de furacão que representam um "perigo mortal", segundo as autoridades.

O incêndio, que já devastou quase 1.200 hectares, começou na terça-feira em Pacific Palisades, um bairro de casas luxuosas de celebridades de Hollywood, nas montanhas com vistas ao noroeste da cidade.