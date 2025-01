Incêndio florestal causa pânico em subúrbio de Los Angeles

A região "experimenta uma condição climática extrema, com um alerta vermelho no momento do incêndio", disse Kristin Crowley.

O incêndio começou em um ambiente de baixa umidade e logo quando os chamados ventos de Santa Ana, característicos nesta temporada do ano na Califórnia, avançam com força em Los Angeles.

Dezenas de pessoas deixando a localidade a pé, com alguns poucos pertences e animais de estimação, foram registradas pelas câmeras de meios de comunicação locais.

"A fumaça soprava morro abaixo quando eu estava em casa, e o fogo estava muito próximo", disse à AFP Andrew Hires, professor da Universidade do Sul da Califórnia, que abandonou o local junto com sua filha.

"Jogamos um monte de documentos e roupas em algumas caixas, algumas fotos, e saímos", relatou.

Kelsey Trainor, um morador que conversou com a emissora KTLA, narrou os momentos angustiantes que viveu quando tentava abandonar o lugar.

"Quando chegamos ao sopé da colina... tudo estava bloqueado", disse Trainor. "Não havia para onde ir e as pessoas estavam abandonando seus carros."

"Ninguém sabia o que fazer, todo o mundo estava buzinando, havia chamas por todos os lados."

- 'Destruídas' -

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, chegou a Pacific Palisades para um giro de reconhecimento, e informou que o governo federal enviará recursos para reforçar os trabalhos contra as chamas.

"Vi em primeira mão o impacto destes ventos turbulentos e das brasas, bem como o número de estruturas destruídas", disse Newsom em entrevista coletiva.

"Não são poucas, muitas estruturas foram destruídas", acrescentou.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, se juntou ao coro nas redes sociais para pedir aos moradores que obedeçam às instruções de evacuação.

O presidente Joe Biden estava na Califórnia para anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais, mas o evento foi cancelado devido ao vento, assim como a estreia em Los Angeles do filme "Imparável", protagonizado por Jennifer Lopez.

Incêndios florestais são frequentes no oeste dos Estados Unidos e desempenham um papel importante no ciclo da natureza, mas cientistas advertem que as mudanças climáticas alteram os padrões e criam climas extremos, com secas mais prolongadas e intensas e incêndios mais vorazes e rápidos.

