Hidrantes de Los Angeles secam em combate contra as chamas

Os habitantes de Los Angeles foram incentivados a economizar água depois que alguns hidrantes secaram no meio de uma dura batalha contra vários incêndios florestais que queimam descontroladamente na região.

Centenas de bombeiros que lutam contra as chamas tiveram que lidar com problemas de abastecimento no subúrbio de Pacific Palisades, onde o fogo consome milhares de hectares, disse o serviço que descreveu a situação como um desafio sem precedentes para as reservas da cidade.