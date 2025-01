Gelo marinho na Antártica volta a se recuperar após mínimos históricos

A extensão do gelo marinho da Antártica se recuperou em dezembro após um longo período de baixas recordes, de acordo com cientistas americanos, dando uma pausa nas especulações de que o continente gelado da Terra pode estar passando por mudanças permanentes.

No final de 2024, essas perdas foram revertidas, pois a extensão do gelo marinho se recuperou para 7,3 milhões de km2, encerrando o ano muito próximo da média de 1981 a 2010, disse o NSIDC.

“Isso ilustra claramente a alta variabilidade da extensão do gelo marinho antártico”, disse.

Com o aumento da temperatura dos oceanos devido ao aquecimento global causado pelo ser humano, as camadas de gelo da Antártica estão derretendo, ameaçando o aumento global do nível do mar e colocando em risco as comunidades costeiras.