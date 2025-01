Funcionário é acusado de negligência após morte de turista por elefante na Tailândia

A polícia indiciou nesta quarta-feira um funcionário do santuário de elefantes onde uma turista espanhola morreu no sul da Tailândia, informaram as autoridades.

A mulher de 23 anos foi atingida pela tromba do animal assustado enquanto o banhava no centro de cuidados de elefantes de Koh Yao, na província de Phang Nga.