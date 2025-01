F1 renova contrato do GP da Bélgica até 2031

O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, disputado no histórico circuito de Spa-Francorchamps, teve seu contrato renovado até 2031, anunciou a promotora do campeonato desta quarta-feira (8).

O novo contrato prevê uma corrida anual em 2025, 2026, 2027, 2029 e 2031, mas não em 2028 e em 2030, o que abre portas para uma alternância com outros grandes prêmios disputados na Europa, uma ideia promovida pelo presidente do Formula One Group, Stefano Domenicali.