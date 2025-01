Empresas de tecnologia estendem tapete vermelho para Trump e Musk

Os líderes tecnológicos continuam apoiando Donald Trump, e o anúncio do Facebook de que encerrará seu programa de checagem de fatos nos EUA é a mais recente vitória do presidente eleito e de seu assessor bilionário Elon Musk.

“Os partidos políticos, assim como as mídias sociais, prosperam com a divisão, portanto, não é muito surpreendente (que uma empresa) como a Meta pare de verificar os fatos”, diz Wendy Schiller, professora de ciências políticas da Brown University.

Donald Trump planeja atacar essas empresas e a mídia em geral. No passado, ele atacou a rede social, especialmente depois que foi temporariamente banido do Facebook e do Twitter, que foi adquirido por Elon Musk e renomeado para X.

Outros líderes do setor sinalizaram de forma mais discreta sua disposição de cooperar com o novo governo Trump após o fim do mandato de Biden, que foi marcado por um tom severo em relação às empresas de tecnologia acusadas de permitir a proliferação de desinformação e discurso de ódio.

- “Cartel da censura" -

O republicano escolheu Brendan Carr, um defensor da desregulamentação do setor de tecnologia, para chefiar a poderosa agência federal de comunicações, a FCC.

Em 15 de novembro, Brendan Carr conclamou o X a “desmantelar o cartel da censura”, composto, segundo ele, por “Facebook, Google, Apple, Microsoft e outros”.

Há poucos dias, a cartunista Ann Telnaes anunciou sua demissão do The Washington Post depois que a administração rejeitou um de seus desenhos, no qual ela criticava o proprietário do jornal, Jeff Bezos, fundador da Amazon, por ter tentado “cair nas graças de Donald Trump”.

Assim como Mark Zuckerberg, os chefes do Google, da Amazon e da Apple se reuniram com o republicano em Mar-a-Lago, sua residência na Flórida.

O setor de tecnologia está fornecendo dinheiro para financiar recepções para a posse de Donald Trump em 20 de janeiro.

Entre os líderes contribuintes está Sam Altman, diretor da OpenAI, que disse no início de dezembro que tinha “uma profunda convicção de que Elon (Musk) tomaria as decisões certas”.

O chefe do X, SpaceX e Tesla surgiu nos últimos meses como um peso pesado dentro do campo trumpista, e até mesmo fora dele, depois de ter se envolvido muito ativamente na campanha do antigo e agora futuro presidente republicano.

“É genial”, disse, após o anúncio feito por Mark Zuckerberg, com quem tem uma relação conturbada.

aue/aem/abx/erl/mr/jmo/aa