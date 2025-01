Eleições presidenciais na Polônia serão realizadas em 18 de maio

As eleições presidenciais da Polônia acontecerão no dia 18 de maio, anunciou o presidente do Parlamento nesta quarta-feira (8), em um país onde a coalizão pró-europeia governista está procurando seu candidato para suceder o conservador Andrzej Duda, que está de saída. Szymon Holownia ainda acrescentou que, caso seja necessário, será organizado um segundo turno no dia 1º de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Polônia, membro da União Europeia e da Otan, é cenário de uma difícil coabitação entre o governo de coalizão de Donald Tusk e o presidente Duda, que é próximo ao partido Lei e Justiça (PiS).

O partido nacionalista geralmente veta a maioria das iniciativas legislativas do governo pró-europeu e esteve no comando do país entre 2015 e 2023. Ele perdeu o poder para a atual coalizão executiva pró-UE. No entanto, continua sendo o maior partido no Parlamento. A campanha eleitoral coincidirá com a presidência de seis meses da Polônia na União Europeia, que será exercida até o final de junho.