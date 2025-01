Egito revela novas descobertas arqueológicas em Luxor

Os artefatos, descobertos durante uma escavação de três anos, foram encontrados na região de Deir al Bahari da necrópole de Tebas, na margem oeste do Nilo, declarou em comunicado o egiptólogo Zahi Hawass, que liderou a missão em cooperação com o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito.

As descobertas datam do período entre a 15ª dinastia (1650-1550 a.C.) e a 18ª dinastia (1550-1292 a.C.), que incluiu faraós como a rainha Hatshepsut e o rei Tutancâmon.

A equipe descobriu uma parte intacta das fundações do templo do vale funerário de Hatshepsut, bem como suas obras de arte, incluindo baixos-relevos e inscrições de cores vivas e bem preservados.

Sob as fundações do templo, os arqueólogos descobriram ferramentas cerimoniais marcadas com o nome da rainha.

Outras descobertas importantes incluíram as tumbas em rocha de altos funcionários do Império Médio e uma da 17ª Dinastia do "Supervisor do Palácio" da rainha Tetisheri.

A governante era a avó do faraó Amósis I, que expulsou os hicsos, um povo da Ásia Ocidental que invadiu o Egito e controlou o delta do Nilo por quase um século.