'Choque' e 'pânico': moradores relatam fuga das chamas que cercam Los Angeles

"As chamas atingiram a rodovia próxima e as palmeiras queimavam. Você tem que se preocupar com as cinzas em seus pulmões. Tem que se preocupar com sua vida com essas rajadas de até 160 km/h. Estamos no modo pânico", descreveu a moradora.

- Novos incêndios -

Quatro incêndios começaram em regiões vizinhas de Los Angeles nas últimas 24 horas, aumentando de tamanho à medida que as chamas ardiam sem controle, alimentadas por rajadas de vento poderosas.