Chefe do Canal do Panamá diz que atender a pedido de Trump 'levaria ao caos'

Curvar-se à exigência do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os barcos americanos que passam pelo Canal do Panamá tenham tratamento preferencial "levaria ao caos", disse o administrador da via interoceânica nesta quarta-feira (8).

"Regras são regras e não há exceções", disse o líder da Autoridade do Canal do Panamá, Ricuarte Vásquez Morales, ao Wall Street Journal.