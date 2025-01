Cabos rompidos no Mar Báltico são reparados: há suspeita de sabotagem

Dois dos quatro cabos de telecomunicações rompidos em dezembro estão operacionais. Já o Estlink2, de energia, deve levar meses para ser recuperado.Dois dos quatro cabos submarinos de telefonia e internet que conectam a Estônia e a Finlândia pelo Mar Báltico foram reparados, informou a operadora finlandesa de telecomunicações Elisa. Há fortes suspeitas de sabotagem: as autoridades da Finlândia acreditam que os quatro cabos de telecomunicações e um de energia foram rompidos propositalmente em 25 de dezembro. Semanas antes, outros cabos haviam sido cortadosna região. Com diâmetro de pouco mais de dois centímetros, os cabos são reforçados com aço, e várias camadas de isolamento protegem as fibras internas. Alguns especialistas e políticos acreditam que os incidentes recentes contra a infraestrutura fazem parte de uma guerra híbrida entre a Rússia e os países ocidentais. Navio suspeito de sabotagem detido na Finlândia Investigadores suspeitam que o navio petroleiro Eagle S, que navega sob a bandeira das Ilhas Cook, tenha sido responsável pela sabotagem. O Eagle S foi apreendido e levado para uma baía perto do porto de Porvoo, na Finlândia, onde a polícia está coletando evidências e interrogando a tripulação. Oito membros da tripulação foram citados como suspeitos na investigação. O navio é acusado de integrar a assim chamada "frota fantasma" da Rússia, que tem transportado produtos de petróleo russo, contornando o embargo comercial imposto devido à invasão da Ucrânia O chefe de segurança da Elisa, Jaakko Wallenius, declarou à agência de notícias AFP que os indícios conectando o Eagle S ao local da sabotagem são "convincentes". Segundo Wallenius, uma âncora pode ter sido a força externa que rasgou os cabos. O Estlink 2, o cabo de energia danificado em 25 de dezembro, ainda não foi reparado. A operadora finlandesa Fingrid e a Elering, da Estônia, preveem que os trabalhos levarão vários meses. gq/av (DW, AFP, Reuters)