Peru apoia líder opositor da Venezuela e não reconhece reeleição de Maduro

A presidente do Peru, Dina Boluarte, reiterou na segunda-feira seu apoio ao líder da oposição venezuelano, Edmundo González Urrutia, com quem conversou em uma videoconferência em que ratificou que seu governo não reconhece o resultado das eleições venezuelanas, que deram a vitória ao presidente Nicolás Maduro.

Boluarte teve “uma conversa frutífera por videoconferência com @EdmundoGU, a quem reconheceu sua liderança, coragem e bravura em todas as suas ações desenvolvidas em nível internacional em favor da democracia na Venezuela”, informou a presidência peruana por meio do X.