Número de mortos por terremoto no Tibet sobe a 95, dizem autoridades locais

O balanço provisório do forte terremoto que atingiu a região dos Himalaias no Tibet, sudoeste da China, subiu nesta terça-feira para 95 mortos, segundo a imprensa estatal.

"No total, 95 pessoas morreram e 130 ficaram feridas" neste terremoto de magnitude 6,8 que ocorreu pouco depois das 9h no condado de Dingri, perto da fronteira com o Nepal, informou a agência de notícias estatal Xinhua. O número anterior do terremoto era de 53 mortes.